إغلاق 3 سناتر تعليمية في حملة بوسط الإسكندرية

أغلق حي وسط الإسكندرية، اليوم، 3 سناتر تعليمية، خلال حملات مكثفة لإغلاق المراكز التعليمية، تفعيلا للإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنفيذا لتعليمات اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط.وتم خلال الحملة إغلاق ٢ سنتر بدائرة قسم باب شرقي، و١ سنتر للمرة الثانية بدائرة قسم محرم بك، بعد قيامه بفض الأختام، بالإضافة إلى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر جنح أمن دولة طوارئ ضده، حيث تم اغلاق السناتر الثلاثة، ووضع الشمع الأحمر، وختمه بختم حى وسط.شارك في الحملة رئيس ومسئول قسم الغلق بإدارة رخص المحلات بالحي، ومفتش المتابعة المختص، ويأتي ذلك فى إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية واتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار العدوى.