كيفية تسجيل الإقرار الضريبى 2021 | تفاصيل كاملة









كيفية تسجيل الإقرار الضريبي 2021 | تفاصيل كاملة





أعلنت مصلحة الضرائب المصرية يوم 31 مارس الجاري موعد انتهاء موسم تقديم الإقرار الضريبي عبر الموقع الرسمي الإلكتروني الذي خصصته المصلحة لذلك من خلال هذا الرابط ( من هنا)، حيث يمكن إدخال جميع البيانات المطلوبة إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر مصلحة الضرائب لتقديم الإقرار أو دفع المبلغ المقرر، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال فترة زمنية وجيزة خاصة عقب ظهور السلالة المتحورة منه والذي ينتقل عن طريق لمس الأسطح المحتوية على الفيروس ووضعها على أعضاء الجهاز التنفسي الخارجية ومنه إلى باقي أجهزة الجسم الحيوية عقب القضاء على الخلايا المناعية





خطوات تسجيل الإقرار الضريبي إلكترونيا





يمكن لأصحاب الشركات والنشاطات التجارية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا عبر موقع مصلحة الضرائب باتباع الخطوات التالية:





- تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية من خلال هذا الرابط ( من هنا ).





- تحديد إدخال البيانات المطلوبة يدويًا.





- الضغط على تسجيل كممول جديد.





- إدخال رقم التسجيل الضريبي الموحد.





- كتابة اسم المستخدم والباسوورد الخاص به.





- اختيار الكيان الضريبي (اعتباري، طبيعي).





- إدخال البيانات الأساسية (اسم الممول، والنشاط التجاري، نوع المراسلة، وجهة التخصص، والبريد الإلكتروني).





- يتم تأكيد البيانات عبر الرسالة النصية عبر البريد الإلكتروني.





- تحميل المستندات المطلوبة.





- الضغط على إرسال الطلب.





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تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم الإقرار الضريبي





يرغب الكثير من الممولين في معرفة كيفية تسجيل الإقرار الضريبي 2021 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية والأوراق المطلوبة للتقديم وهى:-





- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب المنشأة المراد تقديم إقرارها الضريبي.





- صورة البطاقة الضريبية.





- التوكيل أو التفويض في حالة تقديم غير صاحب المنشأة الإقرار الضريبي.





يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفةإلكترونيا ومدة المهلة المحددة والتي حظيت على أعلى نسب مشاهدة خلال الآونة الأخيرة عقب إعلان مصلحة مصلحة الضرائب المصرية موعد انتهاء موسم تقديم الإقرار الضريبي، لذلك يستعرض "الدستور"، من خلال هذا التقرير، رابط وخطوات تسجيل الإقرار الضريبي وموعد انتهاء المهلة الممنوحة للأشخاص المتقدمين.