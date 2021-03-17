القوات الأمريكية تقصف عناصر طالبان جنوب أفغانستان

أعلنت القوات الأمريكية المتمركزة في أفغانستان، الأربعاء، أنها شنت غارات جوية ضد مقاتلي حركة طالبان في إقليم قندهار جنوب أفغانستان هذا الأسبوع، وذلك بعد أن شن المسلحون عدة هجمات ضد القوات الأفغانية.وذكرت القوات الأمريكية أن القوات الجوية استهدفت مواقع طالبان في منطقتي زيراي وسبين بولداك بإقليم قندهار، وتعرضت عناصر طالبان للقصف على مدار الـ48 ساعة الماضية بعد الهجمات المتعددة لطالبان على القوات الأفغانية، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية.وكتب المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان سوني ليجيت على موقع "تويتر": إن الغارات تم شنها عندما كان مقاتلو طالبان يحاولون مهاجمة مواقع قوات الأمن والدفاع الوطني الأفغانية، وذكر أنه بموجب اتفاقية الولايات المتحدة وحركة طالبان فإن الجيش الأمريكي يدافع عن قوات الأمن والدفاع الوطني الأفغانية.وفي تعقيبها على الغارات الجوية الأمريكية، قالت طالبان إن الولايات المتحدة تصرفت بشكل ينتهك اتفاقية الدوحة.وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان إن القوات الأمريكية قصفت خلال الـ24 ساعة الماضية مواقع لطالبان في إقليم قندهار جنوب أفغانستان، وبحسب ما ورد تسببت الغارات الجوية في خسائر فادحة في صفوف حركة طالبان.وفي غضون ذلك قالت وزارة الدفاع الأفغانية، إن ثمانية من مقاتلي طالبان على الأقل قتلوا وأصيب تسعة آخرون في عملية مشتركة للمشاة والقوات الجوية الأفغانية في إقليم بلخ.وأضافت وزارة الدفاع في البيان: أن القوات الجوية استهدفت مستودع طالبان ومركز العمليات التكتيكية للحركة في المنطقة.وأعلنت مديرية الأمن القومي بولاية هلمند إلقاء القبض على 12 شخصًا بتهم إرهابية مختلفة في الإقليم، مضيفة أنها ألقت القبض على 9 أشخاص بتهمة القتل المستهدف لموظفي الحكومة وشيوخ القبائل.على الرغم من جهود السلام تصاعدت أعمال العنف في جميع أنحاء أفغانستان واشتدت عمليات القتل المستهدف وتزايدت العبوات الناسفة المغناطيسية.