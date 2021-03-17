رابط الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الثانوي 2021

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي الأزهري 2021 (dostor.org)

وفي الخطوة السادسة الأخيرة: يقوم طالب الصف الثالث الثانوي بإجراء تسجيل الدخول ومن ثم التسجيل في الاستمارة بكتابة كافة البيانات والمعلومات مثل ( الرقم القومي المكون من 14 رقم - الاسم بالكامل - رقم الجلوس ).