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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الثانوي 2021

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:06 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
هبه محمد
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ترتفع عمليات البحث في هذه الفترة يوميًا على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي وعلى السوشيال ميديا وعلى موقع " جوجل " من قبل أولياء الأمور وطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، عن رابط الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الثانوي 2021، وذلك بعد أن أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الرابط الإلكتروني حتى يتمكن الطلاب في كتابة وتسجيل الاستمارة بالمرحلة الثانوية.

ولإستمرار عمليات البحث على محركات الإنترنت موقع " جوجل " من قبل أولياء الأمور وطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، يرصد لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل رابط الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الثانوي 2021.

رابط الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الثانوي 2021

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الرابط الالكتروني للتسجيل في استمارة للصف الثالث الثانوي 2021، لتسهيل الوقت على طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا الخطير، الذي تسبب في تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات من كافة المراحل التعليمية، خوفًا على صحة الطلاب من عدوى وباء كورونا القاتل، الذي عاود في التفشي من جديد وأصبح أكثر قوة وشراسة عن السابق، ويمكن الأن عزيزي الطالب التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني وهو كالتالي: https:moe-register.emis.gov.eg.

خطوات التسجيل في الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الثانوي 2021

الخطوة الأولى: يبدأ طالب الصف الثالث الثانوي 2021 في التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والرابط هو كالتالي: https:moe-register.emis.gov.eg

الخطوة الثانية: يقوم طالب الصف الثالث الثانوي بتدوين البريد الإلكتروني الخاص به.

الخطوة الثالثة: وفي حالة عدم وجود بريد الإلكتروني يتم الضغط على انشاء حساب جديد.

الخطوة الرابعة: يقوم طالب الصف الثالث الثانوي بالضغط على تسجيل الدخول.

الخطوة الخامسة: يقوم الطالب بإدخال البريد الموحد.

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وفي الخطوة السادسة الأخيرة: يقوم طالب الصف الثالث الثانوي بإجراء تسجيل الدخول ومن ثم التسجيل في الاستمارة بكتابة كافة البيانات والمعلومات مثل ( الرقم القومي المكون من 14 رقم - الاسم بالكامل - رقم الجلوس ).

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