رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي الأزهري 2021

وعليك عزيزي الطالب تتبع تلك الخطوات التالية حتى تتمكن من معرفة نتيجتك.

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خطوات معرفة نتيجة الصف الاول الاعدادي الازهري 2021

1 - أولًا يجب على الطالب الأزهري الدخول على الموقع الرسمي للمؤسسة الأزهرية من خلال الرابط الإلكتروني من الرابط السابق.2 - ثانيًا يقوم الطالب الأزهري القيام بالضغط على الخانة لإظهار النتيجة.3 - أما في الخطوة التالية.. ويبدأ الطالب الأزهري بتحديد الصف الدراسي من المرحلة الإعدادية المستعلم عنه.4 - ثم يبدأ بإدخال البيانات المطلوبة للطالب الأزهري وهي كالتالي ( الاسم بالكامل - رقم الجلوس ).5 - وأخيرًا.. ويقوم الطالب الأزهري بالضغط على خانة الاستعلام وسوف تظهر لك النتيجة.