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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي الأزهري 2021

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:21 م
جريدة الدستور
هبه محمد
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تستمر عمليات البحث يوميًا في هذه الفترة الأخيرة على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع " جوجل " من قبل أولياء الأمور وطلاب وطالبات الصف الاول الاعدادي الازهري عن رابط نتيجة الصف الاول الاعدادي الازهري 2021 للفصل الدراسي الأول، وينتظر الجميع نتيجة الامتحانات وتعم حالة القلق داخل كل أسرة لمعرفة النتيجة الخاصة بالطالب.

نتيجة الصف الأول الاعدادي الأزهري 2021

وذلك بعد أن أعلنت مؤسسة الأزهر الشريف، عن نتيجة الصف الاول الاعدادي الازهري 2021، حيث ستتوافر جميع نتائج الطلبة للصف الاعدادي بالدرجات، وذلك من خلال الموقع الرسمي من مؤسسة الأزهر، وفقًا للتصريحات.

ونظرًا لإرتفاع عمليات البحث على محركات الإنترنت وعلى موقع جوجل من قبل أولياء الأمور وطلاب وطالبات الصف الاول الاعدادي الازهري، لذلك يعرض لكم " الدستور " في تقريرة كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل رابط نتيجة الصف الاول الاعدادي الازهري 2021، وذلك وفقًا لبيان رسمي مؤسسة الأزهر الشريف.

رابط نتيجة الصف الاول الاعدادي الازهري 2021

وتسعى مؤسسة الأزهر الشريف في مساندة الطلاب لمعرفة نتيجتهم عبر المنصات الإلكترونية، وذلك في ظل الظروف الراهنة التي بها البلاد بسبب جائحة كورونا الخطير، خوفًا على صحة الطلاب.

ويبحث الطلاب والطالبات عن نتيجة الصف الاول الاعدادي الازهري لعام 2021 وستظهر خلال فترة قليلة بعد الضغط على الرابط الإلكتروني وتسجيل البيانات على موقع الرسمي للمؤسسة الأزهرية وهو كالتالي من هنا.

وعليك عزيزي الطالب تتبع تلك الخطوات التالية حتى تتمكن من معرفة نتيجتك.

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خطوات معرفة نتيجة الصف الاول الاعدادي الازهري 2021

1 - أولًا يجب على الطالب الأزهري الدخول على الموقع الرسمي للمؤسسة الأزهرية من خلال الرابط الإلكتروني من الرابط السابق.

2 - ثانيًا يقوم الطالب الأزهري القيام بالضغط على الخانة لإظهار النتيجة.

3 - أما في الخطوة التالية.. ويبدأ الطالب الأزهري بتحديد الصف الدراسي من المرحلة الإعدادية المستعلم عنه.

4 - ثم يبدأ بإدخال البيانات المطلوبة للطالب الأزهري وهي كالتالي ( الاسم بالكامل - رقم الجلوس ).

5 - وأخيرًا.. ويقوم الطالب الأزهري بالضغط على خانة الاستعلام وسوف تظهر لك النتيجة.

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