رابط نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2021.. وخطوات الحصول عليها إلكترونيا

رابط نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2021

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيا عبر موقع بوابة الثانوية العامة من خلال هذا الرابط ( من هنا )، بادخال رقم جلوس الطالب والذي خصصته الوزارة لمعرفة نتائج طلاب للفصل الدراسي الأول والتي تمت عن طريق المنصات الإلكترونية عبر التابلت المدرسي في ظل انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال فترة زمنية وجيزة عن طريق لمس الأسطح المحتوية على الفيروس ووضعها على أعضاء الجهاز التنفسي دون غسل وتعقيم الأيدي باستمرار مما يتسبب في الوفاة الفورية إذا فقد الجسم سيطرته عليه عقب تدمير الخلايا المناعية بالكامل.





خطوات الاستعلام عن نتائج طلاب الصف الأول الثانوي إلكترونيا

يمكن لطلاب الصف الأول الثانوي وأولياء أمورهم حاليا الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2020 _ 2021 إلكترونيا عبر موقع نتائج الثانوية العامة الالكتروني بإتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر موقع بوابة الثانوية العامة الالكتروني من خلال هذا الرابط ( من هنا)





اختيار أيقونة الاستعلام عن النتيجة





تحديد الفصل الدراسي المراد الاستعلام عن نتيجته بوضع علامة صح





كتابة رقم جلوس الطالب





كتابة الرقم القومي للطالب الراغب في الحصول على النتيجة





كتابة المدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية التابعة لها والمحافظة





الضغط على زر الإستعلام عن النتيجة





ظهور قائمة بدرجات الطالب الحاصل عليها في جميع المواد الدراسية التي تم إجراء الامتحانات بها بالتفصيل





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بدء الفصل الدراسي الثاني.. ورفع الغياب للطلاب

يرغب الكثير من الطلاب في معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2021 خاصة عقب بدء الفصل الدراسي الثاني منذ عدة أيام قليلة وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الغياب بجميع المدارس وأصبح الحضور اختياريا لسلامة الطلاب بجميع المراحل التعليمية المختلفة مع إمكانية تقديم ولي الأمر تعهد موقع رسميا بتحويل قيد نجله إلى المنازل مع السماح له بحضور الامتحانات النهائية فقط و تلقي المناهج الدراسية إلكترونيا عبر المنصات التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا لضمان استمرار العملية التعليمية في ظل الأوضاع الراهنة للبلاد من جراء انتشار الفيروس اللعين في أواخر عام 2019 بمدينة ووهان الصينية وحصد أرواح قرابة 3 مليون مواطن بمختلف بلدان العالم.

تصدرت خطوات الاستعلام عن.. محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة خاصة عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول الالكترونية عبر المنصات من خلال التابلت المدرسي، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية الحصول على النتيجة إلكترونيا والخطوات والبيانات المطلوبة للحصول عليها عبر موقع بوابة الثانوية العامة الالكتروني وكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بالمدارس في الفصل الدراسي الثاني.