السبت.. عمرو الليثي يحتفل بعيد الأم مع عائلة الفنان فريد شوقي

في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس واحتفالية بمناسبة عيد الأم" يستضيف الإعلامي دكتور عمرو الليثى في العاشرة مساء السبت المقبل، عائلة وحش الشاشة الفنان فريد شوقي، حيث يستضيف زوجته السيدة سهير ترك، وابنتيه الفنانة رانيا وعبير، كما تشدو المطربة نهى حافظ بأجمل أعانى عيد الأم.وتتناول الحلقة طقوس العائلة في الاحتفال بعيد الأم، وأدق تفاصيل حياة وحش الشاشة العائلية، والحديث عن فريد شوقى الزوج والأب وكواليس وأسرار تذاع لأول مرة.يذاع برنامج "واحد من الناس" السبت المقبل الساعة ١٠ مساءً على شاشة الحياة.