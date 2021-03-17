ألمانيا تمدد المراقبة الثابتة على الحدود مع التشيك وولاية تيرول النمساوية

مددت ألمانيا المراقبة الثابتة على الحدود مع التشيك وولاية تيرول النمساوية لمدة أسبوعين آخرين بسبب جائحة كورونا، وذلك حسبما أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم الأربعاء.وفي تصريحات لصحيفة "مونشنر ميركور" الألمانية، قال وزير الداخلية هورست زيهوفر:" نأمل في أن نتمكن من إنهاء المراقبة على الحدود مع النمسا في وقت مبكر بعض الشيء، ربما خلال مارس الجاري".وأوضح زيهوفر أنه لهذا الغرض ستجري متابعة دقيقة لتدابير الحماية من العدوى واحتواء الفيروس المتحور في تيرول.