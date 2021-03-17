فلسطين تسجل 2193 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء، تسجيل 29 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد كوفيد19.وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مى الكيلة فى البيان اليومى حول الحالة الوبائية فى الأراضى الفلسطينية، أنه تم تسجيل 2193 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وأشارت الكيلة إلى أنه تم تعافي 2080 حالة في فلسطين خلال 24 ساعة الماضية.