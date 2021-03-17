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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رابط العداد الكودي| المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء 2021

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:15 م
جريدة الدستور
نعمات مدحت
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شهد رابط العداد الكودي المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء 2021، عمليات بحث كقيفة من جانب المواطنين، وذلك بعد أن أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارًا بمد مهلة تقديم طلبات تحويل ممارسة الكهرباء إلى العداد الكودي إلى نهاية شهر مارس الجاري 2021، بحيث تبدأ شركات توزيع الكهرباء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات.

"الدستور" ينشر خلال السطور القادمة كيفية التقديم على العداد الكودي من خلال المنصة الموحدة للكهرباء، وذلك باتباع الخطوات التالية:

رابط العداد الكودي | المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء 2021

ويستطيع المواطنين الذين يرغبون في معرفة التقديم على ممارسة العداد الكودي، وذلك لن يتم إلا من خلال التسجيل عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، حيث يمكنهم الدخول من خلال الرابط التالي: هنا.

وبعد الدخول إلى موقع القابضة للكهرباء على الرابط التالي، يقوم الفرد باختيار منصة الخدمات الموحدة.

وتتضمن الخطوات أيضا، تسجيل الدخول في حالة تسجيل الحساب من قبل، أو إضافة حساب جديد عن طريق إدخال رقم التليفون والاسم والبريد الإلكتروني، وتعيين كلمة مرور وإدخال رقم بطاقة الرقم القومي، إذا كان المواطن حديثًا ولم ينتهى من إجراء خدمات عبر المنصة قبل ذلك.

وبعد إدخال البيانات المتعلقة بالفرد، والتعليق، يتم التحويل مباشرة إلى صفحات الخدمات الإلكترونية، التي تقدمها المنصة للجمهور، وما عليك إلا أن تضغط على تحويل طلبات الممارسات إلى العدادات الكودية، قم بالضغط على طلب جديد وتسجيل البيانات مثل ادخال الاسم بالكامل، وعنوان تركيب العداد والمحافظة والمنطقة ورقم العقار الذي تقطن به.

وعند القيام بإدخال كافة البيانات، والتأكد من صحتها، وفقا لما هو في البطاقة، يوضح المواطن نوع الوحدة المطلوب تركيب العداد لها، سواء كانت وحدات سكنية أو تجارية أو إدارية أو خدمات، وعدد الوحدات من خلال الاختيارات.

الأوراق المطلوبة للحصول على العداد الكودي

وفي حالة إدخال البيانات كاملة، واختيار المطلوب، يتم من المواطن إرفاق بعض الأوراق مع الطلب والتي تشتمل على صورة للعقار من الخارج وبطاقة الرقم القومي سارية، وصورة من محضر شرطة الممارسة، ورقم وتاريخ المحضر، كما يمكنك تسجيل عنوان الوحدة على الخريطة.

وفي النهاية يقوم المواطن بالضغط على أيقونة إرسال الطلب لتسجيله، ثم يظهر رقم يمكن من خلاله متابعة الطلب، وبعد أيام قليلة ستصل الخدمة عند باب البيت على العنوان المسجل.

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