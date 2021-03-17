رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أبو ردينة: ندين الإجراءات الإسرائيلية أحادية التي تدمر حل الدولتين

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:03 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
طباعة
أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الأربعاء، الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنها لن تجلب السلام والاستقرار لأحد.

واشار أبوردينة إلى أن تلك الانتهاكات تسعى من خلالها لتدمير حل الدولتين المدعوم من قبل المجتمع الدولي، والقضاء على فرص تحقيق السلام من خلال المفاوضات القائمة على الشرعية الدولية، وفقا لوكالة وفا.

وقال أبو ردينة "إن اخر هذه الاعتداءات هي قرارات محاكم الاحتلال الاسرائيلي بهدم 100 منزل فلسطيني في حي البستان داخل سلوان، والاستيلاء على عشرات المنازل الفلسطينية في منطقة الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وحي المطار في كفر عقب، ومنطقة البقعة في الخليل، ومنطقة العيون البيضا في مسافر يطا تمهيدا للاستيلاء عليها، بالإضافة إلى المباشرة بهدم تجمع الخرابيش القريب من قرية النويعة بمنطقة الاغوار، وتجريف أراضي مواطنين في قرية راس كركر شمال غرب رام الله، واقتلاع العشرات من اشجار الزيتون في قرية جالود جنوب نابلس".

وأكد أبوردينة أن السياسة الاسرائيلية المتمثلة بهدم البيوت ومواصلة النشاطات الاستيطانية، هي إجراءات أحادية الجانب هدفها الأساسي نسف اي جهد دولي يبذل لحل الصراع الفلسطينى الاسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وتابع أبوردينة "نطالب الرباعية الدولية ومجلس الامن الدولي والادارة الأميركية التي أعلنت رفضها للاجراءات أحادية الجانب ودعمها لحل الدولتين، بالضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة المخالفة لكافة قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكاية المذيعة التى تسببت فى أزمات بين أم كلثوم وزوجها

زايد: عدة دول بدأت اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا

العثور على جثمان «محمود السيد» الغارق فى لنش بورسعيد بغزة

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل


الصور

image description

محافظ أسيوط: تركيب أعمدة إنارة بالقرى ضمن «حياة كريمة»

image description

جامعة أسيوط تشارك فى مؤتمر إتاحة التعليم العالى لدمج الطلاب ذوى الإعاقة

image description

ضبط 99 طن مخللات و700 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالقومسيون الطبى العام بمديرية الصحة

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لكوبرى منقباد (صور)

الأكثر قراءة

الوزراء يوافق للمالية على التحول الرقمى في منظومة مرتبات ومستحقات موظفي الدولة

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

زايد: عدة دول بدأت اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رابط العداد الكودي| المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء 2021

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2021

40 % من المصابين بـ كورونا لا تظهر عليهم أعراض

أيام زمان

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

سبب القطيعة بين الفنانة رجاء الجداوي وتحية كاريوكا 6 سنوات

بسبب الإنجليز.. «عبد الوارث» من كاتب حسابات لأحد عباقرة الزمن الجميل

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. السائر على دروب الرب
منى رجب
حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى
ثروت الخرباوي
الإخوان وحصاد الهشيم
المزيد

الثقافة

الحاج على: إعداد برنامج ثقافى للاحتفاء بـ«حقي» و«عكاشة» و«عبد الصبور»

«الأعلى للثقافة» يحتفى بالعلاقات المصرية - الفيتامية

غدًا.. حفل نتاج ورش الغناء بمشاركة الأصوات الذهبية بقصر بشتاك

اتحاد الناشرين المصريين: هناك محاولات مشبوهة للنيل من مصر