أبو ردينة: ندين الإجراءات الإسرائيلية أحادية التي تدمر حل الدولتين

أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الأربعاء، الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنها لن تجلب السلام والاستقرار لأحد.واشار أبوردينة إلى أن تلك الانتهاكات تسعى من خلالها لتدمير حل الدولتين المدعوم من قبل المجتمع الدولي، والقضاء على فرص تحقيق السلام من خلال المفاوضات القائمة على الشرعية الدولية، وفقا لوكالة وفا.وقال أبو ردينة "إن اخر هذه الاعتداءات هي قرارات محاكم الاحتلال الاسرائيلي بهدم 100 منزل فلسطيني في حي البستان داخل سلوان، والاستيلاء على عشرات المنازل الفلسطينية في منطقة الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وحي المطار في كفر عقب، ومنطقة البقعة في الخليل، ومنطقة العيون البيضا في مسافر يطا تمهيدا للاستيلاء عليها، بالإضافة إلى المباشرة بهدم تجمع الخرابيش القريب من قرية النويعة بمنطقة الاغوار، وتجريف أراضي مواطنين في قرية راس كركر شمال غرب رام الله، واقتلاع العشرات من اشجار الزيتون في قرية جالود جنوب نابلس".وأكد أبوردينة أن السياسة الاسرائيلية المتمثلة بهدم البيوت ومواصلة النشاطات الاستيطانية، هي إجراءات أحادية الجانب هدفها الأساسي نسف اي جهد دولي يبذل لحل الصراع الفلسطينى الاسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية.وتابع أبوردينة "نطالب الرباعية الدولية ومجلس الامن الدولي والادارة الأميركية التي أعلنت رفضها للاجراءات أحادية الجانب ودعمها لحل الدولتين، بالضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة المخالفة لكافة قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي".