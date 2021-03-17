«العدل» تتابع المرحلة الثالثة لتطوير المحاكم ورفع كفاءتها

تواصل وزارة العدل برئاسة المستشار عمرمروان، العمل علي منظومة العدالة الناجزة من خلال تطوير المحاكم وميكنتها على مستوى الجمهورية.وتتابع الوزراة العمل بالمرحلة الثالثة والأخيرة من تطوير المحاكم، حيث افتتحت خلال الأيام الماضية مجمع محاكم مصر الجديدة، وقبلها مجمع محاكم عابدين، وشدد الوزير على الانتهاء من تطوير المحاكم ورفع كفاءتها بما يتناسب مع القضاة والمتقاضين.وتنتهى الوزارة وفقًا للخطة التي وضعتها نهاية مارس الجاري، من المرحلة الثالثة لخطة تطوير أبنية المحاكم، والتي تشمل تطوير 13 محكمة على مستوى المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.وبدأت المرحلة الثالثة من خطة تطوير أبنية المحاكم وبناء محاكم جديدة، خلال الفترة من أول أكتوبر الماضي وتستمر حتى 31 مارس.وتشمل المرحلة الثالثة تطوير محاكم جنوب سيناء، شمال سيناء، كفر الشيخ، بنى سويف، المنيا، أسيوط، منفلوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان الابتدائية، حيث من المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة وتجديد دور المحاكم بالمرحلة الثالثة.