الرئيس الجزائرى يخفض عدد مقاعد البرلمان

أصدر الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، اليوم الثلاثاء، أمرا رئاسيا يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد لانتخابات البرلمان‏ (المجلس الشعبي الوطني) المقبل بعد حله والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.ونصّ الأمر الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على تخفيض عدد مقاعد البرلمان إلى 407 مقاعد، مشيرا إلى أن عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية على أساس تخصيص مقعد واحد لكل 120.000 نسمة من سكان الدائرة الانتخابية، بدلا من مقعد واحد لكلّ 80.000 نسمة من السكان وفقا للقانون السابق.كما نص القرار على ألا يقلّ عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية عن 3 مقاعد، مع تخصيص 8 مقاعد للدائرة الانتخابية الخاصة بالجالية الوطنية في الخارج.