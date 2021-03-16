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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الحكومة ترفض تخصيص شارع عبدالخالق ثروت لإجراء انتخابات الصحفيين

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:20 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
محمد جعفر
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عقدت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة خالد ميرى وكيل النقابة ورئيس اللجنة، بمقر النقابة، بحضور أعضاء اللجنة محمد يحيي يوسف وهشام يونس ومحمد المنايلى وصالح الصالحى ومجدى حلمى ومحمود الشيخ ومحمود كامل وثروت شلبى.

ناقشت اللجنة ما عرضه خالد ميرى، وكيل النقابة ورئيس اللجنة، من تلقيه اتصالا من الأمانة العامة بمجلس الوزراء برفض تخصيص شارع عبدالخالق ثروت أو إقامة سرادق أمام النقابة يوم الجمعة 19-3-2021، وذلك تنفيذا للقرار السابق من مجلس الوزراء ورفض وزارتي الصحة والداخلية.

واعتمدت اللجنة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للنقابة وإجراء انتخابات التجديد النصفى يوم الجمعة 19-3-2021 داخل مبنى النقابة إعمالا لصحيح القانون بأن يكون الدور الأرضى مقرا لتسجيل الحضور وتوزيع 32 لجنة فرعية للاقتراع على 4 أدوار ولجنة بالإسكندرية، وأن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل على عمليتي الاقتراع والفرز بوجود أعضاء الجمعية العمومية ومندوبى المرشحين.

وأكدت اللجنة المشرفة أن عقد الانتخابات داخل مبنى النقابة يشكل ضررا لا يمكن تجنبه رغم قراراتها باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وذلك سواء على المرشحين أو أعضاء الجمعية العمومية فى ظل جائحة كورونا.. ولهذا أحالت اللجنة الأمر إلى مجلس النقابة لعقد اجتماع عاجل خلال 24 ساعة لاتخاذ ما يراه مناسبا فى هذا الشأن.

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