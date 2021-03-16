إحالة خلية إرهابية للمحاكمة بتهمة اعتناق أفكار تكفيرية

أحالت نيابة أمن الدولة العليا خلية إرهابية لمحكمة الجنايات، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية واعتناق أفكار تكفيرية.وكشفت التحقيقات قيام المتهم الأول عادل حمدي حرکی "نمر الخلافة" والمتهم الثاني محمود عبدالفتاح باعتناق أفكار جماعة "داعش" الإرهابية القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير رجال القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دمانهم ودماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، وانضمامهما لمجموعة مسلحة تعتنق ذات الأفكار داخل البلاد.وأوضحت التحريات إنشاء المتهم الأول حسابا على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" سماه "نمر الخلافة"، استخدمه والمتهم الثاني بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، والتحريض على الانضمام للجماعة الإرهابية سالفة البيان، بأن تداولا مقاطع مرئية صادرة عن تلك الجماعة عبر الصفحة المشار إليها، ونشر مقاطع عن إعداد وتدريب أفراد على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية ووائل الاتصال اللاسلكية والأساليب القتالية، وتعلم كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المواد المفرقعة وكيفية استهداف المنشآت الأمنية؛ واستخدام برامج الاتصالات المؤمنة عبر الهواتف المحمولة وشبكة المعلومات الدولية لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.