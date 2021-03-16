رابط مناهج وزارة التربية والتعليم للترم الثاني 2021 وجدول الامتحانات الشهرية

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3 - مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية 2021.تبدأ امتحانات طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الأحد الموافق 23-5-2021.وتبدأ امتحانات طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الإثنين الموافق 24-5-2021.وتبدأ امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق 25-5-2021.4- مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الأولى والثانية الإعداديةتبدأ امتحانات طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الإثنين الموافق 29-3-2021.وتبدأ امتحانات طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الثلاثاء الموافق 30-3-2021.5 - مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الأولى والثانية الإعداديةتبدأ امتحانات طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الأحد الموافق 25-4-2021.وتبدأ امتحانات طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الإثنين الموافق 26-4-2021.6 - مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الأولى والثانية الإعداديةتبدأ امتحانات طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الأحد الموافق 23-5-2021.وتبدأ امتحانات طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الإثنين الموافق 24-5-2021.