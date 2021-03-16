رابط مناهج وزارة التربية والتعليم للترم الثاني 2021 وجدول الامتحانات الشهرية
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:15 م
هبه محمدطباعة
عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط مناهج الترم الثاني 2021، ارتفعت عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بموقع " جوجل " من قبل أولياء الأمور والطلاب، عن رابط مناهج وزارة التربية والتعليم للترم الثاني 2021، وذلك بعد أن أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توزيع المناهج الدراسية الثاني من العام الدراسي 2020-2021، وذلك للصفوف التي تبدأ من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي.
ويرصد لكم "الدستور" كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل رابط مناهج وزارة التربية والتعليم للترم الثاني 2021، تحت إشراف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
تبدأ امتحانات طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الإثنين الموافق 29-3-2021.
وتبدأ امتحانات طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق 30-3-2021.
وتبدأ امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الأربعاء الموافق 31-3-2021.
2- مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية 2021.
تبدأ امتحانات طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الإثنين الموافق 25-4-2021.
وتبدأ امتحانات طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق 26-4-2021.
وتبدأ امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الأربعاء الموافق 27-4-2021.
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3 - مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية 2021.
تبدأ امتحانات طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الأحد الموافق 23-5-2021.
وتبدأ امتحانات طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الإثنين الموافق 24-5-2021.
وتبدأ امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق 25-5-2021.
4- مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الأولى والثانية الإعدادية
تبدأ امتحانات طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الإثنين الموافق 29-3-2021.
وتبدأ امتحانات طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الثلاثاء الموافق 30-3-2021.
5 - مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الأولى والثانية الإعدادية
تبدأ امتحانات طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الأحد الموافق 25-4-2021.
وتبدأ امتحانات طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الإثنين الموافق 26-4-2021.
6 - مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الأولى والثانية الإعدادية
تبدأ امتحانات طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الأحد الموافق 23-5-2021.
وتبدأ امتحانات طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الإثنين الموافق 24-5-2021.
ويرصد لكم "الدستور" كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل رابط مناهج وزارة التربية والتعليم للترم الثاني 2021، تحت إشراف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
رابط مناهج وزارة التربية والتعليم للترم الثاني 2021نظرًا لإرتفاع عمليات البحث على محركات الإنترنت من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن رابط مناهج وزارة التربية والتعليم للترم الثاني 2021، يمكنك الأن الدخول على الرابط الإلكتنروني حتى تتمكن من معرفة المناهج، والرابط من هنا.
موعد امتحانات الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي 20211 - مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية 2021.
تبدأ امتحانات طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الإثنين الموافق 29-3-2021.
وتبدأ امتحانات طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق 30-3-2021.
وتبدأ امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الأربعاء الموافق 31-3-2021.
2- مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية 2021.
تبدأ امتحانات طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الإثنين الموافق 25-4-2021.
وتبدأ امتحانات طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق 26-4-2021.
وتبدأ امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الأربعاء الموافق 27-4-2021.
اقرأ أيضًا:
«الصحة» توضح طرق تقوية جهاز المناعة في
مواجهة كورونا (إنفوجراف)
«فقدان السمع».. عرض جديد يظهر على المصابين
بكورونا
3 - مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية 2021.
تبدأ امتحانات طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الأحد الموافق 23-5-2021.
وتبدأ امتحانات طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الإثنين الموافق 24-5-2021.
وتبدأ امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق 25-5-2021.
4- مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الأولى والثانية الإعدادية
تبدأ امتحانات طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الإثنين الموافق 29-3-2021.
وتبدأ امتحانات طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الثلاثاء الموافق 30-3-2021.
5 - مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الأولى والثانية الإعدادية
تبدأ امتحانات طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الأحد الموافق 25-4-2021.
وتبدأ امتحانات طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الإثنين الموافق 26-4-2021.
6 - مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الأولى والثانية الإعدادية
تبدأ امتحانات طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الأحد الموافق 23-5-2021.
وتبدأ امتحانات طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الإثنين الموافق 24-5-2021.