القبض على عصابة السرقة بأسلوب «التتبع» في النزهة

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، القبض على تشكيل نسائي عصابي بمنطقة النزهة، تخصص نشاطة الإجرامي في سرقة المواطنين بأسلوب التتبع.وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام سيدتين "لهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "التتبع" من أمام البنوك، حيث تقوم الأولى بالسقوط أرضًا بدعوى تعرضها لحالة إعياء وأثناء قيام المجنى عليه بمساعدتها تقوم الثانية بمغافلته وسرقة ما بحوزته من مبالغ مالية.وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بأنهما وراء إرتكاب عدد 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط عدد من الأجهزة وهاتف محمول قاما بشرائها من متحصلات حوادث السرقة.وأضافا بإنفاق باقي المبالغ المالية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.