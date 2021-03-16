المبعوث الأمريكي لدى أفغانستان يشارك في اجتماع حول المصالحة

ذكرت مصادر أمريكية أنه من المقرر أن يشارك المبعوث الخاص لمصالحة السلام الأفغانية زلماي خليل زاد، في قمة موسكو المقرر عقدها يوم الخميس.وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن خليل زاد يعتزم زيارة موسكو والانضمام إلى الاجتماع.. حسبما ذكرت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية.وبحسب برايس، قال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، إن الولايات المتحدة منخرطة في المنطقة وبدعم من الشركاء الدوليين وتضغط أمريكا لتسريع عملية السلام والتوصل إلى تسوية سياسية.وفي إطار الجهود الأمريكية لتشجيع عملية السلام الأفغانية، سينضم زلماي خليل زاد إلى قمة موسكو.وقال برايس "هذا الاجتماع سيكمل كل الجهود الدولية الأخرى لدعم عملية السلام في أفغانستان، ويعكس أيضا مخاوف المجتمع الدولي بشأن التقدم المحرز حتى الآن."وقال القصر الرئاسي الأفغاني - في بيان - إن خليل زاد بحث مع الرئيس أشرف غني زياراته الأخيرة لدول المنطقة ودول الجوار، وأضاف البيان أن كلا من المبعوث الأمريكي الخاص والرئيس غني بحثا الخطوات المقبلة في عملية السلام الأفغانية.كما التقى خليل زاد رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله.. وكتب عبد الله على تويتر أنهم ناقشوا عملية السلام والمبادرات الجديدة وآخر التطورات السياسية.