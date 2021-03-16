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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصادر يمنية: ارتفاع عدد قتلى الحوثي في حجة لـ100 قتيل

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:44 م
قتلى الحوثي
قتلى الحوثي
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أفادت مصادر أمنية وطبية يمنية، بأن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن نفذ غارات جوية استهدفت عربات مدفعية ومضادات طائرات تابعة لمليشيات الحوثي، ما أدى إلى ارتفاع عدد قتلى الحوثيين في حجة إلى 100 قتيل.

وأكدت المصادر، حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية، أن الجيش اليمني تمكن من قطع طرق إمداد للحوثيين، كما قام بنزع الألغام التي زرعها الحوثي في مناطق المدنيين في حجة.. مضيفة أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف مخزنا للأسلحة والصواريخ في حجة، كما قام بتأمين مناطق عزلة بني حسن وقرى بمديرية مستبأ في حجة.

على صعيد متصل، أعلن العميد عبده مجلي، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، أن ميليشيات الحوثي تكبدت خسائر عدة في مأرب، حيث تم أسر العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية، مضيفا أن "محاولات الحوثيين للتقدم في صرواح بمحافظة مأرب باءت بالفشل"، مبينا أن ميليشيات الحوثي اغتالت 15 من شيوخ القبائل ممن رفضوا التعاون.

يذكر أن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أعلن أمس، تدمير مدرعة تابعة للميليشيات ومقتل خمسة عناصر كانوا على متنها في مديرية عبس في حجة.

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