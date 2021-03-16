بالتزامن مع يوم المرأة المصرية.. ميار شريف تشارك في بطولة ميامي للتنس

بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة المصرية، أعلنت نجمة التنس المصرية ميار شريف على صفحتها الخاصة على فيسبوك أنها ستشارك للمرة الأولى في بطولة ميامي المفتوحة للتنس، التى تُقام على ملاعب صلبة في الهواء الطلق من 22 مارس حتى 4 إبريل.ميار مصنفة ضمن 131 بين اللاعبين العالميين، وقد دخلت التاريخ كأول لاعبة مصرية تجتاز إحدى جولات جراند سلام، وتأهلت إلى الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة، بعد فوزها على الفرنسي باكيه في الجولة الأولى من البطولة.فازت اللاعبة البالغة من العمر 24 عامًا بثمانية ألقاب فردية وستة ألقاب زوجية في حلبة السيدات التابعة لمؤسسة التنس الدولية، كما فازت بميدالية ذهبية في الألعاب الإفريقية 2019، التي أقيمت في المغرب، بعد فوزها على لاعب جنوب إفريقيا ستورم سيمونز 2-0 في المباراة النهائية.وقبل بطولة فرنسا المفتوحة 2020، شاركت في بطولة براج المفتوحة لعام 2020، وحصلت على تصنيفات مهنية عالية بلغت 171 في الفردي و268 في الزوجي، وفقًا للتصنيفات العالمية في مارس 2020.