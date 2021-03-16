ضبط متهم بتوظيف الأموال في الغزل والنسيج بالدقهلية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها.تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من صاحب مكتب إستيراد وتصدير، مقيم بمحافظة الدقهلية) وآخرين، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة لأحكام القانون.أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا قيام صاحب معرض لتجارة السيارات، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، له معلومات جنائية، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة السيارات والغزل والنسيج مقابل أرباح يتحصلون عليها بالمخالفة للقانون.وتمكن من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها 6 مليون وستمائة ألف جنيه مصرى مقابل الحصول على أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن السـداد ورفض رد أصــــل المبلغ المالى المسـتولى عليه، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبط المتهم المذكور، بمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.