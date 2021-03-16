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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تعلن 2021 «عام الخمسين»

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:18 ص
جريدة الدستور
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أعلن رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أن عام 2021 في دولة الإمارات "عام الخمسين" احتفاء بالذكرى الـ 50 لتأسيس الدولة، حيث ينطلق عام الخمسين رسميًا في 6 أبريل 2021 ويستمر حتى 31 مارس 2022.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن هذا الإعلان يصاحب إطلاق مبادرات وفعاليات واحتفالات لمدّة عام كامل، تحت إشراف لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، التي يترأسها الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وقال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إن عام الخمسين يشكل لحظة تاريخية في رحلتنا التي بدأت منذ الإعلان عن قيام دولة الإمارات في عام 1971، مثمنا الجهود من جميع الجنسيات وأسهمت في بناء هذه الدولة القوية، مضيفا أن عام الخمسين يشكل فرصة للتأمل في إنجازات الخمسين عامًا الماضية في الوقت الذي نستعد فيه للانطلاق بكل ثقة في رحلتنا المقبلة.

وأضاف أن العالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، ويصاحب ذلك التغير العديد من الفرص التي تفتح الآفاق للابتكار والإبداع، فيجبجميعا مضاعفة الجهود والعمل على خلق أفكار جديدة ومبادرات نوعية والمحافظة على ثرائنا وقيمنا وتنوع مجتمعنا، لتسهم جميعها بغد أفضل ومستقبل مشرق للإمارات.

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