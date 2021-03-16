انكماش الاقتصاد السعودي3.9% في الربع الرابع من 2020

أظهرت بيانات للهيئة العامة للإحصاء السعودية أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 3.9% في الربع الأخير من عام 2020 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.وأرجعت الهيئة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، ذلك إلى انخفاض النمو في القطاع النفطي بنسبة 8.5% وغير النفطي بنسبة 0.8%.وبلغ الانخفاض في معدل نمو القطاع الحكومي 1%، وفي القطاع الخاص 8ر0%، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.وعلى أساس فصلي، سجل الناتج المحلي المعدل موسميا نموا إيجابيا بنسبة 2.5% في الربع الرابع من عام 2020 على أساس ربعي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدل النمو في القطاع النفطي بمقدار 2.6% وارتفاع القطاع غير النفطي بنسبة 2.4%.