شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهاجم بايدن وتحذره من كيم يونج

وجهت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، اليوم الثلاثاء، انتقادات لاذعة إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، تزامنا مع بدء وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين جولة آسيوية تشمل طوكيو وسول، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية.ونقلت الوكالة عن صحيفة رودونج سينمون الكورية الشمالية الرسمية بيانا لكيم يو جونج قدمت فيه "النصح إلى الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة التي تجهد عبر المحيط لنشر رائحة البارود في أرضنا".ووصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى اليابان، أمس الإثنين، في مستهل أول جولة خارجية لهما، حيث سيواصلان جولتهما الى كوريا الجنوبية.وأضافت الشقيقة النافذة للزعيم الكوري الشمالي "إذا كنتم ترغبون بالنوم مطمئنين للسنوات الأربع المقبلة، الأفضل من البداية عدم جعل عمل يجعلكم تصابون بالأرق".وتعد تصريحات كيم يو جونج أول إشارة صريحة من كوريا الشمالية تجاه الرئيس جو بايدن منذ تسلمه الحكم من سلفه دونالد ترامب، على الرغم من أنها لم تذكر الرئيس الديمقراطي بالاسم.وكان مقاربة ترامب غير التقليدية في السياسة الخارجية قد جعلته يتبادل الإهانات والتهديدات بشن حرب مع كيم جونج أون في البداية، قبل أن ينقلب ذلك الى علاقة ود دبلوماسية وشخصية غير عادية بين الزعيمين دفعت بهما الى عقد العديد من القمم.وذكر التقرير أنه في النهاية لم تثمر هذه العلاقة في إحراز أي تقدم في قضية نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية التي ترزح تحت عقوبات دولية متعددة بسبب برامج تسلحها النووية والصاروخية.وتوسط رئيس كوريا الجنوبية مون جاي في المحادثات بين بيونج يانج وواشنطن، لكن منذ انهيار قمة هانوي بين كيم وترامب في فبراير 2019 حتى دخلت العلاقة بين سول وبيونج يانج بدورها في جمود عميق.وتعتبر كيم يو جونج مستشارة موثوقة لشقيقها، وقد لعبت دورا رئيسيا خلال الأزمة بين الكوريتين العام الماضي التي بلغت ذروتها بتفجير كوريا الشمالية لمكتب اتصال مشترك عند جانبها من الحدود.وينتشر نحو 28.500 جندي أميركي في كوريا الجنوبيّة لحمايتها من هجوم كوري شمالي محتمل.وكانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قد بدأتا الأسبوع الماضي مناوراتهما العسكرية المشتركة السنوية، التي من المقرر أن تستمر 9 أيام، وان جاءت هذه المرة بحجم أقل من السابق بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.