الكونجرس يصادق على تعيين هالاند وزيرة للداخلية

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين النائبة ديب هالاند وزيرة للداخلية في إدارة الرئيس جو بايدن، وهي خطوة تاريخية جعلت منها أول وزيرة من الأمريكيين الأصليين.وحسبما أفادت وكالة أنباء «تاس» صوت 51 عضوًا في المجلس لصالح تعيينها مقابل 40، مع تصويت معظم الجمهوريين ضدها بعد أن وصف العديد آراءها بشأن استخدام الأراضي العامة والوقود الأحفوري بأنها متطرفة.وفي عام 2018 تم انتخاب هالاند عن ولاية نيو مكسيكو كواحدة من أول امرأتين من الأمريكيين الأصليين في الكونجرس.