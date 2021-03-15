الأنبا مارك يترأس صلوات تسبحة الصوم الكبير بمطرانية باريس

ترأس الأنبا مارك أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بباريس وشمال فرنسا، اليوم صلوات تسبحة منتصف الليل بالصوم الكبير، وذلك بمقر مطرانية باريس.وشارك في صلوات التسبحة كهنة وشمامسة الكنيسة وعدد محدود من الأقباط، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومى، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.