الأنبا أبوللو يستقبل وفد من رهبان دير سانت كاترين

استقبل الانبا أبوللو أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بجنوب سيناء، الإثنين، المطران داميانوس ووفد من رهبان دير سانت كاترين وذلك بكاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ.ضم الوفد الراهب بائيسيوس والراهب افرايم والراهب جوستين، وذلك في سياق تبادل الزيارات ودعم التواصل والعلاقات بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة اليونانية.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومى، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.