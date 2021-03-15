«المالية»: استقرار العائد على سندات الخزانة اليوم

أعلنت وزارة المالية نتائج طروحات سندات الخزانة، الإثنين، حيث سجل أعلى عائد على السندات أجل 3 سنوات 13.79%، وأقل عائد 13.69%، ومتوسط العائد 13.76%، وسجل أعلى عائد لى السندات أجل 5 سنوات 14.20%، واقل عائد 14%، ومتوسط العائد 14.16%، وسجل أعلى عائ على السندات أجل 7 سنوات 14.57%، وأقل عائد14.40%، ومتوسط العائد 14.54%.وطرح البنك المركزي اليوم، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 17 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 5 مليارات جنيه لأجل عامين، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 5.5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثالث 6.5 مليار جنيه لأجل 7 سنوات.على صعيد آخر، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.