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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انطلاق مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية باليمن

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:36 م
مشروع مدينة الملك
مشروع مدينة الملك سلمان
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بدأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في محافظة المهرة شرقي اليمن، على مساحة مليون متر مربع.

وأوضح ممثل البرنامج بمحافظة المهرة محمد آل هادي حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم، أن المرحلة الأولى من المشروع ستشمل إنشاء مستشفى متكامل بجميع تجهيزاته الطبية، سعيًا إلى تغطية احتياج محافظة المهرة من مشاريع قطاع الصحة، واحتياج ما جاورها من محافظات.

من جهته، أكد محافظ المهرة محمد علي ياسر، خلال زيارته موقع المشروع، أن البرنامج السعودي بدأ العمل على تهيئة أرض مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية، الذي يعد من أكبر المشروعات التعليمية في اليمن وتحتضنه محافظة المهرة بتكلفة تبلغ 213 مليون ريال، حيث تشمل المرحلة الأولى بناء المستشفى التعليمي.

يذكر أن مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية يأتي ضمن أكثر من 53 مشروعًا ومبادرة تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة المهرة، في 7 قطاعات رئيسة وهي (الصحة، الطاقة، النقل، المياه، التعليم، الزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية).

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