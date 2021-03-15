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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البنك الدولي يخصص 300 مليون لمساعدة تونس على مكافحة الفقر

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:04 م
البنك الدولي
البنك الدولي
وكالات
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قال البنك الدولي اليوم، إنه سيخصص 300 مليون دولار لمساعدة نحو مليون عائلة فقيرة في تونس التي تعاني من مشكلات اقتصادية واجتماعية أوقدت شرارة احتجاجات متصاعدة.

وقال فريد بلحاح نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن شرط هذا الدعم هو الشفافية وأن يذهب مباشرة للعائلات الفقيرة.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية التونسية إن الدعم سيكون ضمن برنامج اجتماعي تحت الإشراف المباشر لرئيس الدولة.

ومنذ الذكرى العاشرة للثورة في يناير كانون الثاني الماضي، تصاعدت وتيرة الاحتجاجات المطالبة بالتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وفرص عمل.

وألقت السلطات القبض على أكثر من 1600 شخص خلال الاحتجاجات التي شهدت مواجهات عنيفة.

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