إطلالات حفل توزيع جوائز جرامى 2021

انطلق حفل توزيع جوائز الجرامي 2021 أمس في لوس أنجلوس، والتي فازت فيه بيونسيه، المرشحة لتسع جوائز، بجائزة أفضل فيديو موسيقي عن فيلم بأغنية "Brown Skin Girl" من فيلم "Lion King"، وفازت أغنية "Savage" لميجان ذا ستاليون وبيونسيه، بأفضل أداء «راب».وبالتالي كان للسجادة الحمراء دورها في التقاء أحدث صيحات الموضة، فنوح سايروس، التي رشحت لأفضل فنانة جديدة، كانت من أبرز المشاهير التي ارتدت فستان رائع، لونه بصلي، يشبه أجنحة الفراشات من ماركة سكياباريلي.رُشحت أيضا تايلور سويفت لستة جوائز وصنعت التاريخ بفوزها برقم قياسي لهذا العام، وتألقت بفستان قصير بأكمام طويلة من أوسكار دي لا رانتا، مغطى بأنواع مختلفة من الأزهار المزخرفة.وبرزت الفنانة Dua Lipa بفستان وردي من فيرساتشي مزين بالترتر، بينما تألقت بيلي إيليش بأظافر طويلة مع بنطلون فضفاض باللونين الوردي والأسود من جوتشي، مع قبعة وقناع وجه، بينما ارتدى مغني الراب دابابي بدلة دولتشي آند جابانا المنمقة.