غدًا.. عاشر أمسيات «علاقات ثقافية» بعنوان «مصر - فيتنام»
الإثنين 15/مارس/2021 - 03:11 م
آلاء حسنطباعة
تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ ينظم قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، الأمسية العاشرة من سلسلة أمسيات مبادرة "علاقات ثقافية" والتى يتم خلالها الاحتفاء بالعلاقات المصرية الفيتنامية، وذلك في تمام السادسة من مساء غد الثلاثاء، بقاعة المجلس.
وتتضمن الأمسية: كلمة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وكلمة السفير تران ثانه كونج سفير فيتنام بالقاهرة، وكلمة ممثل وزارة الخارجية المصرية.
بالإضافة إلى مشاركة نخبة من أعلام الثقافة المصرية والمتخصصين في التعاون الثقافي المصري الفيتنامي؛ من بينهم: الفنان أحمد الجنايني الفنان التشكيلي المصري الكبير، والفنانة مي مهاب المخرجة المسرحية والمتخصصة في فن العرائس المائية، والمهندس عبد العزيز إبراهيم المصور الفوتوغرافي، وتدير الأمسية الدكتورة سعاد شوقي رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، كما تتضمن الأمسية عرض فيلم تسجيلي قصير حول جمهورية فيتنام، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
كما تبث الأمسية "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك من خلال الرابط التالي:
https:www.facebook.comConferenceDepartment
وتتضمن الأمسية: كلمة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وكلمة السفير تران ثانه كونج سفير فيتنام بالقاهرة، وكلمة ممثل وزارة الخارجية المصرية.
بالإضافة إلى مشاركة نخبة من أعلام الثقافة المصرية والمتخصصين في التعاون الثقافي المصري الفيتنامي؛ من بينهم: الفنان أحمد الجنايني الفنان التشكيلي المصري الكبير، والفنانة مي مهاب المخرجة المسرحية والمتخصصة في فن العرائس المائية، والمهندس عبد العزيز إبراهيم المصور الفوتوغرافي، وتدير الأمسية الدكتورة سعاد شوقي رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، كما تتضمن الأمسية عرض فيلم تسجيلي قصير حول جمهورية فيتنام، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
كما تبث الأمسية "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك من خلال الرابط التالي:
https:www.facebook.comConferenceDepartment