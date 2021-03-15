غدًا.. عاشر أمسيات «علاقات ثقافية» بعنوان «مصر - فيتنام»

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ ينظم قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، الأمسية العاشرة من سلسلة أمسيات مبادرة "علاقات ثقافية" والتى يتم خلالها الاحتفاء بالعلاقات المصرية الفيتنامية، وذلك في تمام السادسة من مساء غد الثلاثاء، بقاعة المجلس.وتتضمن الأمسية: كلمة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وكلمة السفير تران ثانه كونج سفير فيتنام بالقاهرة، وكلمة ممثل وزارة الخارجية المصرية.بالإضافة إلى مشاركة نخبة من أعلام الثقافة المصرية والمتخصصين في التعاون الثقافي المصري الفيتنامي؛ من بينهم: الفنان أحمد الجنايني الفنان التشكيلي المصري الكبير، والفنانة مي مهاب المخرجة المسرحية والمتخصصة في فن العرائس المائية، والمهندس عبد العزيز إبراهيم المصور الفوتوغرافي، وتدير الأمسية الدكتورة سعاد شوقي رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، كما تتضمن الأمسية عرض فيلم تسجيلي قصير حول جمهورية فيتنام، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.كما تبث الأمسية "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك من خلال الرابط التالي:https:www.facebook.comConferenceDepartment