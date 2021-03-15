محمد عثمان: تفاعل كبير مع فيديوهات الأماكن الأثرية للترويج للسياحة

قال محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أن اللجنة قامت بإنتاج عدد من الحلقات ترويجية عن مصر من أمام المزارات الأثرية، بالأقصر وأسوان كمعبد أبو سمبل ومعبد الأقصر وغيرها من المزارات، وبالتعاون مع البعثات الأجنبية المتواجدة في صعيد مصر للاكتشافات الأثرية، وفد بدأنا مع البعثة الإسبانية وهناك مخطط باستكمال باقي البعثات.وأوضح رئيس لجنة التسويق السياحة الثقافية بالأقصر، في تصريحات لـ"الدستور" أن اللجنة قامت بتصوير مقاطع فيديو للعاملين بهذه البعثات بلغتهم، عن السياحة الثقافية والآثار المصرية، وما لمسوه من خلال معايشتهم للمصريين، ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.كما تنشر الفيديوهات على الموقع لجامعة مالقة بإسبانيا، لافتا إلى أن هذه الفيديوهات لقت تفاعل كبير من قبل المواطنين الإسبان كما ترجع أهميتها إلى كونها تخرج من مواطنين أجانب، حيث تخلق دعوتهم وترويجهم للسياحة والآثار المصرية بأنفسهم، حالة من الشغف لدى ذويهم ومتابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي لزيارة مصر ومشاهدة الأماكن الأثرية، التي يتم عرضها من خلال الفيديوهات على أرض الواقع.