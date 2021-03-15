وفد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يصل القاهرة

أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم الإثنين، أن وفدها إلى جولة استكمال الحوار، قد وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة مساء أمس الأحد.وأضافت الجبهة أن نائب الأمين العام فهد سليمان يترأس الوفد، بجانب أعضاء المكتب السياسي خالد عطا وماجدة المصرى وصالح ناصر.وحول القضايا التي ستبحثها جولة استكمال الحوار قال فهد سليمان إن أمام المتحاورين قضايا جوهرية تحتاج إلى نقاشات جادة للوصول إلى توافقات وتفاهمات ومخرجات تستجيب للتحديات السياسية الكبرى التي تجابه قضية الشعب الفلسطينى وحقوقه الوطنية.وأضاف فهد سليمان أن جولة الفصائل الأخيرة اكتفت بمناقشة انتخابات المجلس التشريعي وما يتعلق بها من قضايا وملفات، فيما ستبحث تلك الجولة قضيتين محوريتين هما الإستراتيجية السياسية أو ما نطلق عليه في الحوار المرجعية السياسية، وقضية استكمال العملية الإنتخابية بإنتخاب المجلس الوطني الجديد، وإعادة بناء وإصلاح أوضاع مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، بما يمكن فعلا من إنهاء الإنقسام المدمر، وإستعادة الوحدة الداخلية.وطالب سليمان الجميع بالإرتقاء إلى مستوى التحديات التي سوف تجابه جولة الحوار، وأن يمتلك الجميع الإرادة السياسية التي توفر شروط التوافق الوطني، واحترام النتائج والإلتزام بها.