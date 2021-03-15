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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

23 مارس.. رئيس كوريا الجنوبية يتلقى لقاح كورونا لحضور قمة مجموعة السبع

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:26 م
رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية
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أعلن المتحدث باسم المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي كانغ مين-سوك أن الرئيس مون جيه-إن سيتلقى لقاح كورونا في 23 مارس، الجاري استعدادا للمشاركة في قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في بريطانيا.

وأشار مين-سوك - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الإثنين - إلى أنه من المقرر أن تبدأ كوريا الجنوبية تطعيم كبار السن فوق 65 سنة في يوم 23 مارس الذي يصادف اليوم الذي سيتلقى الرئيس مون فيه لقاح كورونا، مضيفا أن تطعيم الرئيس أولا يعني أنه يقدم مثالا لتخفيف مخاوف الجمهور بشأن سلامة وفعالية اللقاح.

ومن المقرر أن تنعقد قمة مجموعة السبع في الفترة ما بين 11 و13 يونيو القادم، حيث وجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عبر رسالة شخصية في يوم 22 يناير الماضي دعوةً للرئيس مون إلى حضور القمة.

ومن المتوقع أن يشارك في قمة مجموعة السبع قادة كل من (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان)، فضلا عن قادة كوريا الجنوبية وأستراليا والهند وغيرها كضيوف.

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