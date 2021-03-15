تختلف من محافظة لأخرى.. الدول المقرر دراستها بـ«جغرافيا تالتة إعدادى»

أعلن توجيه عام مادة الدراسات الاجتماعية، الدول المقرر دراستها بمنهج الجغرافيا للصف الثالث الإعدادى ترم ثانى 2021، وذلك طبقا للتعليمات الأخيرة من توجيه مادة الدراسات الاجتماعية.وأكد التوجيه العام، أنه تم طباعة الكتاب المدرسى بالخمس دول ولكن سيتم اختيار 3 دول فقط لكل محافظة للدراسة واستبعاد اثنين، والدول ستختلف من محافظة إلى أخرى، وتم طباعة الكتب الخارجية بالخمس دول أيضا للاختيار منهم.وشدد التوجيه، على الطلاب، بضرورة الرجوع إلى التوجيه العام لكل مديرية تعليمية، للتعرف على الثلاث دول المقرر دراستهم، حيث أن بعض الدول غير موجودة بالجدول، وسيتم إضافتها تباعا.