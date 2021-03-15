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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

انطلاق الملتقى التدريبي الأول لـ «المحامين» الأسبوع المقبل

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:34 ص
جريدة الدستور
محمد جعفر
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تنطلق أولى فعاليات الملتقى التدريبي العام للمحامين الأسبوع المقبل، يومي الأربعاء والخميس 24، 25 مارس الجاري، وذلك في إحدى قاعات معهد المحاماة.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز قدرات المحامين وتبادل الخبرات بينهم عبر تواصل الأجيال، عملًا على تطوير مهارات المحاماة، والدفاع، والمرافعة، والصياغة، واللغة، سواء المهارات الشفوية، أو المكتوبة منها.

ويركز الملتقى على اكتساب وتنمية القدرات الإدارية والتنظيمية التي تحتاجها مهنة المحاماة، لإدارة الدعوى وإدارة المكتب القانوني أو بيئة العمل المحيطة بالمحامي بمفهومها الأوسع، وقالت نقابة المحامين إن الملتقى يعد، برنامجا تدريبيا دائما ومستمرا، تم إطلاقه تحت إشراف ورعاية معهد المحاماة، لكافة المحامين على مستوى جمهورية مصر العربية على اختلاف درجات قيدهم.

وأضافت النقابة أنه ستتناوب جميع النقابات الفرعية استضافة الملتقى، بل ويهدف الملتقى إلى اتساع قاعدته لتضم كافة المحامين المشتغلين بالوطن العربي ليتم نقل التجربة إلى جميع النقابات العربية.

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