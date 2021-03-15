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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية الأمريكى يبدأ جولة آسيوية لمناقشة تحديات المنطقة

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:40 ص
أنتوني بلينكين
أنتوني بلينكين
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يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين جولته إلى آسيا لمناقشة التحديات الرئيسية في المنطقة، بما في ذلك الصين وكوريا الشمالية، مع الحليفين الرئيسيين للولايات المتحدة هناك، وهما اليابان وكوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن يستهل بلينكن جولته إلى آسيا بزيارة العاصمة اليابانية طوكيو أولًا، حيث سينضم إليه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في اجتماع "اثنين زائد اثنين" مع نظرائهما اليابانيين، ثم سيزور كل من بلينكين وأوستن كوريا الجنوبية ابتداء من يوم الأربعاء المقبل لإجراء محادثات مع نظرائهما هناك والتي ستشمل أيضًا اجتماع "اثنين زائد اثنين"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ومن المتوقع أن تتم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والعالمية أثناء زيارة بلينكن للحليفين الرئيسيين للولايات المتحدة في آسيا (طوكيو وسول)، بما في ذلك كيفية التعامل مع كوريا الشمالية.

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