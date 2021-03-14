اتفاق فرنسي أمريكي على إيجاد حل جذري لأزمة شرق المتوسط

‏بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الفرنسي جان لودريان الملف الإيراني والوضع في ليبيا، وإحلال السلام والاستقرار في شرق المتوسط.‏وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها مساء اليوم أن الجانبين أكدا في اتصال هاتفي على دور الحلفاء عبر الأطلسي في مواجهة التحديات العالمية.كما أكد ‏بلينكن ولودريان ضرورة إيجاد حل جذري لأزمة شرق المتوسط.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت سفن وحاملة طائرات إلى مياه شرق المتوسط على خلفية التوتر الذي نسيت فيه تركيا بالمنطقة بسبب تنقيبها غير الشرعي عن النفط والغاز في المنطقة قبالة سواحل قبرص واليونان.