تعرف على الفئات المستفيدة من تأمينات إصابات العمل

أكد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019 في مادته رقم 45، أن أحكام القانون بشأن تأمين إصابات العمل تسري على المؤمن عليهم من العاملين لدى الغير بكافة فئاتهم، بالإضافة إلى الفئات الآتية:- العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.- المتدرجين والتلاميذ الصناعيين.- الطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفي.- المكلفين بالخدمة العامة.- الملتحقين بعمل بعد سن التقاعد ولا تسرى في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.