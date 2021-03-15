مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021



وللعاملين بـ (مشيخة الأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية)، وباقي الجهات الأخرى التي لم تصرف مرتباتها في اليومين السابقين.



يبحث الموظفون عن، ومن المقرر تقسيمها لـ3 أيام لعدم التزاحم على ماكينات الصرافة الآلي ATM للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).صرف مرتبات موظفي الدولة في 26 وزارة وهيئة بالمجموعة الأولى يوم الثلاثاء 23 مارس الجاري، وهم: -وزارة (الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة، قطاع الأعمال العام، شؤون مجلس النواب، الداخلية، الأوقاف، الثقافة، الآثار، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدني، البيئة، السياحة، والبترول).كما يتضمن صرف الجهات التابعة لهذه الوزارات:-(مصالح، وهيئات عامة خدمية، اقتصادية، ومديريات الشؤون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق).وتشمل الجهات التي ستصرف مرتبات عامليها:ك-(المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب).وفي المجموعة الثانية الموافق الأربعاء الموافق 24 مارس الجاري، سيتم صرف مرتبات العاملين في 17 وزارة وهيئة:-وزارات (التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والجهات التابعة لها، ودواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة، والجامعات بمختلف المحافظات).وعن صرف المرتبات للعاملين بـ(القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة).وعن المجوعة الثالثة والأخيرة يوم الخميس 25 مارس ستصرف مرتبات للعاملين في 9 وزارات وهيئات وباقي الجهات الأخرى:-(وزارات التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهذه الوزارات، وكذلك مديريات التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة بالمحافظات).اقرأ أيضاً..