رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:07 ص
صرف مرتبات
صرف مرتبات
طباعة
يبحث الموظفون عن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021، ومن المقرر تقسيمها لـ3 أيام لعدم التزاحم على ماكينات الصرافة الآلي ATM للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021


المجموعة الأولى
صرف مرتبات موظفي الدولة في 26 وزارة وهيئة بالمجموعة الأولى يوم الثلاثاء 23 مارس الجاري، وهم: -
وزارة (الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة، قطاع الأعمال العام، شؤون مجلس النواب، الداخلية، الأوقاف، الثقافة، الآثار، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدني، البيئة، السياحة، والبترول).

كما يتضمن صرف الجهات التابعة لهذه الوزارات:-
(مصالح، وهيئات عامة خدمية، اقتصادية، ومديريات الشؤون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق).

وتشمل الجهات التي ستصرف مرتبات عامليها:ك-
(المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب).

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

المجموعة الثانية
وفي المجموعة الثانية الموافق الأربعاء الموافق 24 مارس الجاري، سيتم صرف مرتبات العاملين في 17 وزارة وهيئة:-
وزارات (التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والجهات التابعة لها، ودواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة، والجامعات بمختلف المحافظات).

وعن صرف المرتبات للعاملين بـ(القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة).

المجموعة الثالثة
وعن المجوعة الثالثة والأخيرة يوم الخميس 25 مارس ستصرف مرتبات للعاملين في 9 وزارات وهيئات وباقي الجهات الأخرى:-
(وزارات التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهذه الوزارات، وكذلك مديريات التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة بالمحافظات).


اقرأ أيضاً..

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان


وللعاملين بـ (مشيخة الأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية)، وباقي الجهات الأخرى التي لم تصرف مرتباتها في اليومين السابقين.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تحذر من تقلبات الطقس

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

زوجة شاكر عبدالحميد تكشف لـ«الدستور» تطورات حالته الصحية

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع عمليات الرصف الجارية بعدد من المناطق

image description

محافظ مطروح يوجه بسرعة إنهاء أعمال تطوير الكورنيش (صور)

image description

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث الكريمات

image description

استكمال خطة الرصف وتوصيل الصرف الصحى بمركز القوصية

image description

محافظ أسيوط ووكيل الصحة يناقشان توزيع لقاح كورونا بالمراكز الصحية

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

«الراجل اللي كان معاها بتاع أنابيب».. مفاجأة في واقعة «سيدة السلام»

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

رونالدو يعلن تفوقه على بيليه

عرض قطعة نقدية ذهبية أمريكية تقدر بـ15 مليون دولار فى المزاد

إشبيلية يفوز على ريال بيتيس 1-0 فى الدورى الإسبانى

فريقا «سريع وادى زم» و«المغرب الفاسى» يتعادلان بالدورى المغربى

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
المزيد

الثقافة

«الفنون التشكيلية» يفتتح «إبداعات نسائية» احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. الأربعاء

صدر حديثًًا.. مقاربات فى الحِجَاج والتداولية والتقابل لـ هاجر مدقن

4 أبريل.. فتح باب الحجز للناشرين للمشاركة بمعرض الكتاب بدورته 52

مروة مختار: الاشتغال بالنقد يعني أن تجلس في مقاعد متعددة كي تقرأ نصًا واحدًا