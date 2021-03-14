الكاظمي يشيد بدور الكنيسة العراقية في زيارة البابا فرنسيس

أشاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بجهود الكنيسة العراقية ودورها في زيارة بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس إلى العراق، وبأن تكون زيارة للعراق بأجمعه وليس لمسيحييه فقط.وذكر بيان لمكتب الكاظمي - أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - اليوم الأحد، أن هذه الإشادة جاءت خلال لقاء الكاظمي مع نيافة الكاردينال لويس رافاييل ساكو بطريرك بابل للكلدان والوفد المرافق له.وقال الكاظمي، إن النموذج الذي تقدمه شخصيات مثل المرجع الأعلى السيد السيستاني، وبابا الفاتيكان، إنما ترسم لنا طريق الأمل في المستقبل، وتعزز قيم التلاحم وتمنح السلم المجتمعي الثقة المستدامة.ومن جانبه، أعرب نيافة الكاردينال عن شكره وتقديره للجهود الحكومية التي أدت لنجاح زيارة البابا فرنسيس إلى العراق، وتجسد هذا النجاح بتعزيز مكانة العراق في المجتمع الدولي، فضلًا عن إسهامها في دعم قيم التعايش السلمي والاستقرار في البلاد، مشيدا بمبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الكاظمي وبأهدافها البناءة.