مقتل 45 حوثيا بنيران الجيش اليمني
الأحد 14/مارس/2021 - 08:56 م
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لقى 45 عنصرا من ميليشيا الحوثي مصرعهم اليوم الأحد بنيران قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب.
وأكد قائد عسكري يمني - وفقا للموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) - أن قوات الجيش شنت هجوما على مواقع الميليشيا في جبهة المشجح، أسفر عن مقتل 45 عنصرا من الميليشيا، وإصابة آخرين، واستعادة كميات من الأسلحة، بالإضافة إلى تحرير مواقع استراتيجية.
وأكد قائد عسكري يمني - وفقا للموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) - أن قوات الجيش شنت هجوما على مواقع الميليشيا في جبهة المشجح، أسفر عن مقتل 45 عنصرا من الميليشيا، وإصابة آخرين، واستعادة كميات من الأسلحة، بالإضافة إلى تحرير مواقع استراتيجية.