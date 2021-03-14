مقتل 45 حوثيا بنيران الجيش اليمني

لقى 45 عنصرا من ميليشيا الحوثي مصرعهم اليوم الأحد بنيران قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب.وأكد قائد عسكري يمني - وفقا للموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) - أن قوات الجيش شنت هجوما على مواقع الميليشيا في جبهة المشجح، أسفر عن مقتل 45 عنصرا من الميليشيا، وإصابة آخرين، واستعادة كميات من الأسلحة، بالإضافة إلى تحرير مواقع استراتيجية.