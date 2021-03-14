مواعيد مسلسل حلوة الدنيا سكر.. أحداث المسلسل



مسلسل "حلوة الدنيا سكر" تدور أحداثه فى 45 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، في إطار من الكوميديا الاجتماعية المعتمدة على الموقف والايفيه والمتغير من حلقة إلى أخرى.

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ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها أحمد سلطان.



ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها أحمد سلطان. مسلسل "حلوة الدنيا سكر" تدور أحداثه فى 45 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، في إطار من الكوميديا الاجتماعية المعتمدة على الموقف والايفيه والمتغير من حلقة إلى أخرى.

الدراما الكوميدية "حلوه الدنيا سكر"، والتي تقدمها النجمة هنا الزاهد يعرض عبر قناة dmc الساعة 7 وربع مساء، ويعاد عرضه للمرة الأولى فى تمام الساعة 3 صباحًا.كما يستطيع متابعي المسلسل مشاهدته في وقت الإعادة الثانية التي تكون فى تمام الساعة 12.30 ظهرًا، على أن يتم عرضه على قناة DMC دراما فى تمام الساعة 11 مساء، بينما يعاد مرة أخرى فى تمام الساعة الخامسة صباحا والساعة الثانية والنصف ظهرا.