رئيس «السيادة السوداني» يتسلم دعوة رسمية من أمير قطر لزيارة الدوحة

تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رسالة خطية من تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر، تضمنت دعوة رسمية لزيارة الدوحة.وأوضح مجلس السيادة الانتقالي في بيان مساء اليوم الأحد، أن البرهان تسلم الرسالة من السفير القطري بالخرطوم عبد الرحمن بن علي الكبيسي، فيما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.يذكر أن دول المقاطعة العربية أعلنت في يناير الماضي عن إنهاء مقاطعة قطر وعودة العلاقات بين الجانين خلال قمة العلا التي استضاقتها السعودية.