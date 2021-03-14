معرض الزهور.. ملتقى الأحبة ومتنزه للأطفال (صور)

حرص العديد من الأهالي والأصدقاء على زيارة معرض زهور الربيع لليوم الثاني، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية بينهم، وكانت إدارة المعرض تعلق لافتات للتنبيه على الزائرين بارتداء الكمامات وترك مسافات بينهم.وحرص الزوار على التقاط بعض الصور التذكارية بين الورود في أجواء تسودها البهجة والسرور.وأصبح معرض الزهور مكانا للاستمتاع ومشاهدة الورود الجميلة، واجتماع الأصدقاء والأهالي بجانب وجود ساحة للأطفال للعب بها.وافتتح معرض زهور الربيع، صباح اليوم السبت، في نسخته الـ88 بحديقة الأرومان في الجيزة، ذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة، وعدد من الوزراء والسفراء ونواب البرلمان.يشارك في المعرض هذا العام ما يقرب من 200 عارض وشركات في مجال اللاندسكيب والصبارات وزهور الزينة ومختلف أنواع التصنيع الغذائي، وكان قد شهد محيط الحديقة تكثيفا أمنيا منذ الصباح الباكر استعدادا لافتتاح المعرض واستقبال الزوار.