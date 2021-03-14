«التموين» تطلق مبادرة في الدقهلية: كيلو اللحمة بـ60 جنيها

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء مبادرة طرح لحوم طازجة بسعر 60 جنيهًا للكيلوجرم، بداية من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل، بالتعاون مع جمعية «مواطنون ضد الغلاء» في محافظة الدقهلية.وقال المصيلحي - خلال جولة في الدقهلية، اليوم الأحد- إنَّ المبادرة نتيجة التعاون المثمر بين الوزارة والجمعية لتوفير لحوم طازجة بأسعار مخفضة للمواطنين.