عرض 3 حكايات فقط من «زي القمر» قبل رمضان

قررت شبكة قنوات CBC عرض 3 حكايات فقط من مسلسلها الجديد "زي القمر" بداية من السبت 20 مارس عبر القناة العامة وقناة CBC DRAMA خلال الفترة من 20 مارس حتى 10 أبريل قبل حلول شهر رمضان المقبل.وتقدم كل حكاية عبر 5 حلقات على مدار أسبوع من السبت إلى الأربعاء، والحكاية الأولى من بطولة النجمة إلهام شاهين ومن تأليف شهيرة سلام ومن إخراج حسام علي كأول حكاية بالعمل باسم "حتة مني" من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي والمنتجة مها سليم من خلال شركته "سيليميديا"، ومن تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام على"، ويشارك في البطولة إلى جانب إلهام شاهين، كل من أحمد وفيق، نهال عنبر، إيناس كامل، حنان سليمان، مؤمن نور، لبنى ونس.وتعرض الحكاية الثانية في الأسبوع التالي باسم "مش هنفرح بيكي" من بطولة النجمة جومانا مراد من مسلسل "زي القمر" من تأليف شهيرة سلام ومن إخراج محمد حماقي وتذاعي على شبكة قنوات سي بي سي.والحكاية الثالثة من بطولة النجمة ليلى علوي باسم "ست الهوانم" من تأليف شهيرة سلام وهي من إخراج طارق رفعت، وأطلقت شركة سيليميديا للمنتجة مها سليم بالتعاون مع شركة سينرجي البوسترات الرسمية للحكايات الثلاثة خلال الساعات الماضية.