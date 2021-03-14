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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أكثر من 25 ألف إصابة في يوم واحد.. «كورونا» يتوحش في الهند

الأحد 14/مارس/2021 - 12:44 م
كورونا
كورونا
منار أحمد
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كشفت وكالة «رويترز»، اليوم الأحد، عن الأوضاع الصحية في الهند، مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أن الهند سجلت 25320 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، كأكبر عدد من حالات الإصابة بهذا الفيروس في يوم واحد لهذا العام.

وجاءت هذه الحصيلة قبل يوم من فرض إجراءات عزل عام في ولاية ماهاراشترا بغرب البلاد، التي أصبحت بؤرة التفشي الجديدة، إذ أن عدد حالات الإصابة اليومية بهذا الفيروس بلغ ذروته منذ 16 ديسمبر الماضي.

وبلغ عدد الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية 161 وفاة بسبب فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الوفيات جراء هذا الفيروس إلى 158607 وفيات، في حين أن متوسط حالات الوفاة اليومية بسبب جائحة كورونا بلغ مئة مريض، منذ أوائل فبراير الماضي.

وتحتل الهند حاليا المركز الثالث على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، حيث سجلت حتى الآن نحو 11.36 مليون إصابة.

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