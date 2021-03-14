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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«أختى وزنها تقيل والبلكونة عالية».. الرواية الأخرى لشقيق طبيبة السلام

الأحد 14/مارس/2021 - 11:56 ص
مصرع سيدة
مصرع سيدة
إيمان ماهر
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لقيت سيدة مصرعها بعد العثور عليها أسفل العقار التي تسكن فيه بكامل ملابسها، وتعاني من كسور متفرقة بجميع جسدها.

وتبين قيام 3 أشخاص بالتعدى على الطبيبة "د. ص" 34 سنة، لاشتباههم في سلوكها مما أدى لسقوطها من شرفة شقتها بالدور السادس بمدينة السلام.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بعثور الأهالي على جثة أسفل العقار بكامل ملابسها، وبالفحص تبين أنها المجني عليها تدعى "د. ص"، تعاني كسورا متفرقة بجميع أنحاء جسدها.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب العقار والحارس وآخر من الجيران، لاتهامهم باقتحام شقتها ومحاولة الإساءة إليها، بدون اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك ضمن تحقيقات القضية.

وقال يوسف شقيق الضحية- في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب- إن شقيقته، منفصلة عن زوجها، وتعيش بمفردها، ولديها مشكلات كثيرة مع صاحب العقار الذي تسكن فيه، وقبل الواقعة اتصلت بشخص ليغير لها الأنبوبة نظرا لقلة وجود الغاز في المنطقة التي تسكن بها، ليستغل ٦ أشخاص الأمر متهمينها في شرفها.

وأضاف يوسف أنها طلبت أنبوبة والشخص قال لها إنه لا يستطيع أن يحضرها سوى الساعة الـ١١ مساء، وبالفعل جاء للمنزل وكان الباب مفتوح.

وتابع: "البواب وصاحب العمارة طلعوا واتهجموا عليها، وقالوا لها اخلعي هدومك وهنصورك".

وأكمل أن صاحب العقار طلب منها ١٥ ألف جنيه للمرافق والسلم والاسانسير، أعطتهم إياه، ولكنه كان يضغط عليها في الطلبات فكانت تسأل سماسرة عن شقق لدرجة انها كانت تبيت عند خالتنا من كثرة المشاكل.

وأضاف: "طبيعي إنها من كتر الضرب والقرف اللي شافته إنها هترمي نفسها أو هم اللي رموها، وأختي وزنها تقيل وسور البلكونة عالي، ومش هتقدر ترفع رجلها عشان تقفز، والناس دي يا إما كانوا عاوزين ياخدوا حاجة في الشقة أو عاوزين يتعدوا عليها".

وشدد على أن شقيقته لم تنتحر كما ادعى المتهمون، موضحًا: "شقيقتي وزنها لا يسمح لها بالقفز من سور البلكونة المرتفع، مؤكدًا أن شقيقته تعرضت للقتل العمد بعد ضربها ضربًا مبرحًا من المتقحمون لشقتها".

وأعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته استنكاره الشديد للخبر المؤلم الذي تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن قيام ثلاثة أشخاص بالتعدى على طبيبة لاشتباههم في سلوكها مما أدى لسقوطها من شرفة شقتها بالدور السادس بمدينة السلام.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن المجلس القومي للمرأة علي اتم الاستعداد لتقديم المساندة القانونية اللازمة لأسرة الضحية من خلال محامي مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، لاسترجاع حق الضحية ومعاقبة من قاموا بالاعتداء عليها حتى يكونوا عبرة وعظة لمن يقومون بمثل هذه الجرائم.

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